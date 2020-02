SERIE B UFFICIALE – Crema aggiunge al roster Giancarlo Galipò

Pallacanestro Crema attiva anche sul fronte degli under.

La società del presidente Piacentini ha chiuso, nell’ultima giornata di mercato, l’ingaggio di un giovane prospetto per la cabina di regia.

L’identikit abbozzato dalla dirigenza cremasca ha portato al profilo del play Giancarlo Galipo’.

Nativo di Messina, classe 2000, in questa stagione si è ritagliato minuti importanti in A2 nell’Orlandina, società nella quale è cresciuto.

Galipo’ prende il posto nel roster cremasco di Samuele Piccio, destinato a Seravalle.

Ci presenta il nuovo leone cremasco il tecnico Andrea Pedroni:”Giancarlo è un playmaker giovane ed energico, tosto fisicamente nonostante sia alto 1,80 m.

Ha fatto tutta la trafila delle giovanili nell’Orlandina trovando minutaggio in campo quest’anno in A2, è un giocatore di rottura, bravo ad alzare i ritmi, giovane ma con esperienze importanti, anche nel settore giovanile, disputato sempre ai massimi livelli.

Un’aggiunta nel settore degli esterni che ci potra’ aiutare nel proseguo di campionato.

Lunedì sarà a disposizione per i primi allenamenti.”

–

Uff stampa Pallacanestro Crema