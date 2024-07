SERIE B UFFICIALE – Crema aggiunge Pietro Bocconcelli

Il pesarese Pietro Bocconcelli, guardia/ala classe 1998, è un nuovo giocatore della Logiman Crema.

Fisicamente prestante per il ruolo, dall’alto dei 193 cm di altezza, ha vestito lo scorso anno la maglia della Gemini Mestre, chiudendo il campionato con 7.6 punti di media a partita, 2 rimbalzi e 1.5 assist.

In precedenza ha vestito le canotte di Ravenna, in A2, Padova e Sangiorgese in B, sempre in doppia media per punti segnati nell’attuale categoria.

Vanta anche l’esordio in serie A, con la maglia della Virtus Pesaro, oltre ad aver disputato diverse volte le finali giovanili nazionali.

La parola a coach Lombardi:”Bocconcelli è un acquisto importante nell’ottica del roster che stiamo costruendo. Viene da stagioni ad alto livello e sono sicuro che saprà contagiare l’ambiente con voglia di lavorare al massimo e di alzare l’asticella collettiva. Ha qualità offensive importanti, ma anche capacità e corpo per difendere con durezza e qualità “.

Marco Cattaneo