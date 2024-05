SERIE B UFFICIALE – Crema annuncia coach Lombardi, ex BCB

In attesa di spiegare nuovamente le vele nel campionato di B Nazionale, la Logiman Crema cambia nocchiero.

Alla guida dei rosanero nella prossima stagione ci sarà Nazareno Lombardi, negli ultimi due anni sulla panchina della Brianza Casa Basket, che ha portato alla salvezza nel campionato 2023/24 dopo il brillante campionato della stagione precedente.

La carriera di coach Lombardi è iniziata in campo femminile, sia nei club che in nazionale, della quale è stato assistant coach di Marco Crespi e Lino Lardo, dopo una lunga trafila nelle nazionali giovanili.

Il passaggio al settore maschile ha avuto il proprio battesimo sulla panchina della WithU Bergamo, come assistente di Devis Cagnardi, prima della chiamata di Bernareggio.

La ragione della scelta di Crema, visto che avevi altre opportunità?

“I motivi della mia scelta sono vari, in primis ho visto nei dirigenti di Crema la voglia di iniziare una collaborazione con obiettivi chiari ed entusiasmo; unitamente a questo ho avuto in questi anni un’immagine chiara di Crema come di una società seria, solida e con le idee chiare. Mi hanno sempre dato un’ idea di concretezza che si sposa con il mio modo di vivere questo lavoro.”

La tua idea di basket?

“La mia idea di basket è strettamente legata e dipendente dal lavoro quotidiano e dal miglioramento dei giocatori. Non guardo mai all’anno di nascita, cerco giocatori che vogliano crescere individualmente e come collettivo per competere quotidianamente. Da un punto di vista tecnico prediligo le squadre che alzano il ritmo e che cercano di esaltare le qualità di ogni elemento. Una pallacanestro di entusiasmo penso sia fondamentale per crescere sia come squadra che come ambiente.”

Cosa vorresti che Crema rappresentasse nel tuo percorso di crescita professionale?

“Al momento sono focalizzato sul cosa io possa portare a Crema per fare si che la prossima stagione sia positiva. Mi piacerebbe fosse una stagione vissuta collettivamente, dove lavoro determinazione ed entusiasmo possano confluire in risultati positivi sia sportivi che a livello di seguito e quindi di crescita collettiva.”

In attesa di vederlo all’opera in palestra, buon lavoro.

Uff stampa Logiman Pallacanestro Crema