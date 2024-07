SERIE B UFFICIALE – Crema annuncia l’arrivo di Murri

By

Si arricchisce il pacchetto esterni della nuova Logiman Crema. Dopo quattro stagioni nella capitale, alla Luiss Roma, la guardia/ala Riccardo Murri vestirà il rosanero dei cremaschi.

Giocatore duttile, in grado di occupare almeno due ruoli offensivamente e difendere sui tre ruoli di esterno, il classe 2000 di scuola torinese dopo un anno in Legadue vorrà ritagliarsi un ruolo da protagonista in serie B.

Murri porterà alla Logiman l’esperienza e la solidità di chi il campionato di B lo ha già vinto, due stagioni fa.

“Riccardo è un giocatore con un background importante”, ci dice coach Lombardi. “Ha giocato e vinto la serie B da protagonista, ha giocato la serie A2. Ha caratteristiche fisiche e tecniche importanti per questo campionato, ma la cosa principale che mi aspetto da lui è la capacità di essere un punto di riferimento per la squadra mentalmente e a livello di approccio al lavoro. L’ho sentito molto carico e sono sicuro che ci aiuterà dentro e fuori dal campo.”

