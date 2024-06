SERIE B UFFICIALE – Crema firma Federico Pirani

By

Nel mese tradizionalmente dedicato al mercato, arriva il primo squillo della Pallacanestro Crema.

La prima casella ad essere occupata sulla scacchiera di coach Lombardi è quella del centro, grazie all’arrivo di Federico Pirani, lo scorso anno in forza alla Gema Montecatini.

Centro di spessore, 203 cm per 98 kg, vanta una media di 9.3 punti e 5.9 rimbalzi a partita nel torneo appena finito.

Con i suoi 21 anni di età si adatta totalmente alla linea verde alla quale la società rosanero si è votata negli ultimi tornei, pur in presenza di un mercato difficile nel quale i migliori prospetti tra i millenials vengono contesi senza esclusione di colpi.

Prima dell’ottima stagione in Toscana ha vestito le maglie di Torino in A2 e Ruvo di Puglia in B.

UFF. STAMPA PALL. CREMA