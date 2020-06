SERIE B UFFICIALE – Crema firma l’ala Leardini

E’ la guardia/ala Giacomo Leardini il primo componente del roster della Pallacanestro Crema 2020/2021, agli ordini di coach Eliantonio.

Classe 1999, cresciuto nel prestigioso vivaio di Treviso, con cui ha vinto il titolo nazionale Under 18, è al suo terzo anno in serie B, che ha disputato con le maglie di Lugo e Sangiorgese.

Riccardo Eliantonio ci presenta il nuovo leone cremasco:”Giacomo è un giocatore di grande energia e fisicità, che può giocare sia da ala piccola che da ala grande. E’ in possesso di un tiro affidabile, noi cercavamo una combattente valido tecnicamente e lui è quel tipo di giocatore.”

Così ci parla di sé Giacomo Leardini:”Crema mi è sembrato il giusto ambiente in cui poter crescere e migliorare.

Coach Eliantonio mi ha spiegato il progetto per il prossimo anno, creare una squadra competitiva composta dal giusto mix da giovani e gente esperta, che abbia voglia di lavorare per se stessi e per la squadra.

Sono sicuro che sarà un ottima stagione, non vedo l’ora di cominciare!”

FONTE: Uff. Stampa Pall. Crema