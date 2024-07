SERIE B UFFICIALE – Crema firma Valesin in regia

By

Prosegue la costruzione del roster della nuova Logiman, sempre nel segno della linea verde.

Dopo il lungo Pirani, classe 2002, arriva a Crema il playmaker classe 2006 Leonardo Valesin.

Il nativo di Caorle ha mosso i primi passi nel vivaio di casa, per poi partire giovanissimo per un’esperienza in Germania e provare poi il campionato di serie B a Ruvo di Puglia e lo scorso anno a Bernareggio con coach Lombardi.

Il giocatore veneto, play “fisicato” data l’altezza di 192 cm., corrisponde perfettamente all’idea di basket del tecnico bergamasco e dati gli ampi margini di miglioramento anche ai desiderata della società cremasca, che assicurandosi un diciottenne già rodato nella categoria e da tempo nel giro delle nazionali giovanili ha messo a segno un colpo decisamente interessante.

Marco Cattaneo