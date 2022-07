SERIE B UFFICIALE – Crema ingaggia Mascherpa

Nuovo volto in casa Pallacanestro Crema: oggi vi presentiamo l’ultimo acquisto, Giulio Mascherpa. Guardia classe 1992, è stato uno dei migliori interpreti del ruolo nelle ultime stagioni, sempre in abbondante doppia cifra, con le maglie di Cesena, Reggio Calabria e prima Lecco e Pavia dove già è stato guidato da coach Baldiraghi.

Giulio si presenta così in maglia rosa-nero: “Sono molto contento di essere qui e non vedo l’ora di iniziare. Conosco bene il coach, so quello che vuole in campo e sono molto contento di ritrovare Filippo Fazioli, che ha fatto uno scorso campionato eccezionale e Riccardo Crespi che è stato uno dei migliori lunghi del campionato”. Quindi prosegue: “Sono convinto che abbiamo a disposizione tutti i mezzi per fare bene e divertirci in un’annata che sarà sicuramente molto dura e combattuta. Spero davvero di poter fare bene e vedere tanto entusiasmo in campo e fuori”.



Benvenuto a Crema Giulio!

Uff.Stampa Pall.Crema