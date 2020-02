SERIE B UFFICIALE – Crema, preso Fadilou Seck

Arriva una preziosa aggiunta al roster cremasco. La società rosanero ha infatti ingaggiato il centro Fadilou Seck, in uscita da Ravenna in A2.

Giocatore classe 1997, nativo del Senegal ma di formazione cestistica italiana, ha scoperto tardi il basket, all’età di 14 anni, bruciando poi le tappe, visto l’esordio in A2 solo tre anni dopo. Nel suo curriculum ha anche tre convocazioni con la nostra nazionale U20.

Ci presenta il nuovo arrivato coach Pedroni.”Seck è un giocatore verticale, grande atleta, ottimo intimidatore d’area e grande stoppatore.

Molto valido a rimbalzo, sia offensivo che difensivo, è offensivamente bravo sui pick roll. Rolla profondo, è bravo negli scarichi in area, tira discretamente i tiri liberi ed ha un buon tiro dalla media distanza. Da lui ci aspettiamo presenza in area, grande energia e fisicità.” Le prime parole di Fadilou da cremasco:”Avevo altre offerte, però mi hanno parlato dell’ambiente di Crema come ideale per far bene e d’accordo con il mio procuratore ha fatto questa scelta. I compagni sono tutti nuovi, ma alcuni li ho affrontati quando ho militato in questo girone con Olginate. Spero di far bene e portare energia e fisicità, fare al meglio ciò che chiede l’allenatore.”

