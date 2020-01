SERIE B UFFICIALE – Crema rescinde con Gaetano, annunciato il ritorno di Liberati

Pallacanestro Crema comunica di aver definito l’ingaggio di Davide Liberati.

Esterno del 1992, già dal 2015 al 2017 a Crema, ha lasciato Pavia dove era impiegato in media 18,2 minuti e da oggi è già a disposizione dei tecnici Andrea Pedroni e Fiorenzo Dognini.

Livornese di nascita, a Crema si è già fatto apprezzare per la grandissima energia difensiva, può ricoprire i tre ruoli perimetrali e portar palla, ama giocare in appoggio a playmaker con molti punti nelle mani per difendere doppio e punire col tiro dagli scarichi. Carattere e personalità da vendere, è il classico giocatore che, per atteggiamenti in campo, diventa amatissimo dai propri tifosi.

Queste le sue prime dichiarazioni in maglia Crema: È” una sensazione bellissima essere di nuovo qui, come se fosse il primo giorno. Oggi è stato il mio primo allenamento e devo dire che mi sono ambientato bene grazie a tutti i ragazzi della squadra e alla società che già conosco. Posso dare tanta energia e un po’ di esperienza.”

Contestualmente è stata concordata la rescissione consensuale dell’accordo con Franco Gaetano, al quale vanno i ringraziamenti per l’impegno profuso e gli auguri per il proseguimento della propria carriera.

Uff stampa Pallacanestro Crema