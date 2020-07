SERIE B UFFICIALE – Cremona, accordo con Jacopo Mercante

La Ferraroni JuVi Cremona comunica di aver trovato l’accordo per la prossima stagione (2020-2021) di LNP Serie B con il giocatore Jacopo Mercante.

Il suo ruolo sul parquet è quello di Ala. Si tratta di un classe 1990, è alto 197 cm e pesa 94 kg. Mercante è un giocatore molto esperto della categoria: inizia la sua carriera nella Kenfoster Monza e poi arricchisce il suo “bagaglio” cestistico in giro per l’Italia da nord a sud (tra le varie tappe Messina, Bergamo e Varese) fino a giocare per la Montecatiniterme Basketball SSDRL, società dalla quale proviene attualmente. Tra le sue caratteristiche troviamo certamente la duttilità nei ruoli che può interpretare e la solidità fisica.

Queste le sue prime parole da juvino: “Ringrazio tutta la società ed in particolare il DS Andrea Zagni e il Coach Simone Lottici per l’entusiasmo e la grandissima fiducia dimostrate sin dalla prima chiamata. Elementi fondamentali per la mia scelta sono stati anche la presenza nella JuVi del “Pistolero” Marco Bona, mio compagno ai tempi di Bergamo e di Elvis Vacchelli, con cui ho giocato sempre da avversario dai 14 anni in poi e finalmente ora lo avrò al mio fianco! Vengo da Brugherio, dove allora giocava la Candy, e come dicono nella mia famiglia: “Con la JuVi e i suoi tifosi erano sempre delle grandi sfide!”. Sarà sicuramente una stagione particolare per via di ciò che sta succedendo, ma mi auguro possa essere piena di successi per far venire (quando si potrà) tanti juvini a riempire le tribune del PalaRadi”.

La società, sicura dell’apporto che Jacopo saprà offrire alla squadra, gli augura buon lavoro e gli dà il benvenuto a Cremona.

FONTE: Ufficio Stampa JuVi Cremona