SERIE B UFFICIALE – Criconia torna a Chiusi

Umana San Giobbe Basket Etruria è lieta di annunciare la firma di Martino Criconia.

“Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano” canta Antonello Venditti. E da oggi lo cantano anche i Bulls per il classe 1998 prodotto della Reyer Venezia che dopo due stagioni lontano dalla Toscana torna in biancorosso.

Sarà la quarta stagione in maglia San Giobbe per la guardia di 196 centimetri per ottantasei chili, che nelle ultime due annate sportive si è diviso tra Serie A2 a Mantova (con Nicolas Zanco in panchina) e Serie B con la Bakery Piacenza (12.6 punti in 32 minuiti di utilizzo in regular season, divenuti poi 10.2 in 30 minuti ai playoff).

Criconia torna a Chiusi dopo le tre stagioni in cui è riuscito a compiere il salto triplo dalla Serie C Gold alla A2, riprendendo dalle novantasei presenze che in brevissimo tempo lo porteranno ad essere il secondo giocatore della storia dell’Umana a tagliare la pietra miliare delle cento.

“Sono molto contento della firma di Martino – dichiara il capo allenatore Nicolas Zanco. Ho avuto la fortuna e il piacere di allenarlo a Mantova due stagioni fa. Per lui sarà sicuramente un ritorno emozionante dopo i tre anni passati alla San Giobbe, ha voluto fortemente far parte di questo progetto, ha grandi motivazioni, conosce bene l’ambiente e può essere un altro segnale di continuità di lavoro e di appartenenza. Ritrovo un ragazzo serio, un grande lavoratore, un giocatore duttile che può ricoprire tutti i ruoli degli esterni come già successo in passato. Furbo, grande conoscitore della categoria; ci darà sicuramente una grande mano. Viene da una ottima stagione con la Bakery Piacenza dove ha fatto vedere, oltre alle ottime competenze difensive, anche le sue possibilità a livello offensivo. Sarà un punto di riferimento per la squadra che stiamo allestendo e un esempio di attaccamento alla maglia e al paese”.

—

Lorenzo Trabalzini

Ufficio Stampa S.S.D. San Giobbe Basket Etruria a.r.l.