SERIE B UFFICIALE – Cus Jonico Taranto, conferma per Nicola Longobardi

Si è fatta attendere ma il settimo colpo del mercato del CJ Basket Taranto è una riconferma. La

società rossoblu è lietissima di annunciare anche per il campionato di serie B 2020/21 la presenza

nel roster di Nicola Longobardi. Anima, cuore, gambe e mani del CJ la guardia campana classe ’96

rappresenterà l’elemento di continuità del Cus Jonico di questi ultimi due anni. La società ringrazia

l’agenzia Talents in Action ed in particolare Andrea Capasso per la buona riuscita dell’operazione.

Longobardi è nato il 28/5/1996 a Pozzuoli dove con la Virtus ha fatto tutta la trafila delle giovanili

fino ad essere protagonista della promozione in serie B del club campano nel 2017/18. Poi nel finale

del campionato 2018/19 la chiamata di Taranto, poco dopo l’insediamento di coach Olive.

Momento che ha segnato un po’ la svolta degli orizzonti del CJ dal lottare per evitare la

retrocessione in C Silver a giocare dei playoff da protagonisti quelli con grandi chance di vittoria

che Longobardi e compagni non hanno potuto giocare la scorsa primavera.

Nicola, dove eravamo rimasti? Campionato finito, chiuso in anticipo e ti ritrovi col Cus in B,

sensazioni?

Si, sicuramente c’è tanto rammarico, purtroppo la pandemia ha interrotto la stagione nel momento

più bello e competitivo. Adesso mi ritrovo con Taranto in serie B e non posso che sentirmi carico,

in attesa del riscatto che meritiamo.

Per quello che si può dire della trattativa, si tratta di una "nuova" chiamata? Eri sicuro che ci

sarebbe stata la riconferma? Era quello che volevi?

Non sono mai stato sicuro di restare perchè il mercato è imprevedibile, ma ero sicuro di aver fatto

sempre il meglio e dato tutto quello che potevo per la squadra. Dopo la notizia dell’ammissione di

Taranto in serie B, oltre ad esserne sorpreso e contento, mi sono reso conto di quanto potesse essere

difficile poter restare, ma non nascondo che riscattarmi in serie B con una società che ha creduto in

me dal primo momento è stato da subito quello che speravo.

Sei arrivato col Cus in zona retrocessione un anno e mezzo fa ora lo ritrovi in B. Cosa cambia

per un giocatore come te?

Quello che è successo nell’ultimo anno e mezzo è motivo di orgoglio e soddisfazione per il

percorso fatto, una gande opportunità quella che mi è stata offerta e gestirla nel miglior modo e con

il maggior impegno è il mio obbiettivo di quest'anno.

Il pubblico ha apprezzato di te in questi mesi rossoblu la grande aggressività, cosa prometti

per il prossimo anno? Che CJ sta nascendo vedendo i nomi in roster?

Mi aspetto una crescita sotto tutti i punti di vista e questo significa molto per un giocatore della mia

età e con ancora molta strada da fare. Ci tengo a ringraziare il pubblico di Taranto per averci sempre

sostenuti e mi è dispiaciuto molto non averli ripagati nel modo che meritavano, fino alla fine.

Hanno subito capito che tipo di giocatore sono, molta aggressività e fame di vittoria a tutti i costi;

continuerò ad allenarmi al meglio per migliorare vari aspetti che non vanno sottovalutati in serie B.

Prometto a loro e a me stesso di dare il 100% ogni giorno per poter proiettare il Taranto al

palcoscenico che merita e guardando il roster che piano piano prende sempre più forma non ho

dubbi che questo possa essere realizzato; la società sta costruendo una squadra di talento ed

esperienza ed insieme alla grande capacità di staff tecnico e dirigenti mi auguro e sono quasi certo

che saremo protagonisti di un grande campionato.

UFF. comunicazione Cus Jonico Basket Taranto