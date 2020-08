SERIE B UFFICIALE – Cus Jonico Taranto, ingaggiato il play Marco Manisi

Corre veloce il CJ Basket Taranto che a pochi giorni dal raduno e dall’inizio dalla preparazione per la prossima stagione si appresta a completare il roster a disposizione di coach Olive. La società rossoblu è lieta di annunciare l’ingaggio di un altro atleta under, per di più tarantino: si tratta di Marco Manisi, playmaker classe 2002 di Grottaglie che allunga ancora il reparto dei giovani dopo le ufficialità di Agbortabi e Pellecchia.

Manisi è nato a Grottaglie il 3 giugno 2002. Playmaker dal buon tiro, giocatore per la sua età pulito tecnicamente è con una discreta conoscenze del gioco e delle linee di passaggio. Giovane con una buona propensione al lavoro. È proprio Marco a raccontare la sua giovanissima esperienza cestistica sin da quando calcava i parquet della Città delle Ceramiche: “Ho iniziato a giocare quando avevo 5 anni, ed è sempre stata la mia passione quella del basket; sono partito dal minibasket con Lara Annicchiarico nel mio paese a Grottaglie, poi ho proseguito nelle giovanili fino all’u16 nell’Aurora Brindisi, per poi arrivare all’Accademia Pallacanestro Isernia dove ho passato due anni e dove sono cresciuto sotto tutti i punti di vista, disputando campionati nazionali con l’u18 e la Serie C Gold.

Il CJ Basket Taranto ringrazia l’agente Vincenzo Di Biaso, la sua agenzia Ethics Agenzia e la società Accademia Pallacanestro Isernia per la buona riuscita della trattativa.

Allora Marco, come è arrivata la chiamata del Cus Jonico? Che opportunità è per te?

La chiamata è arrivata durante il mese di luglio, quando coach Olive, tramite il mio procuratore Vincenzo Di Biaso mi ha convocato ad un raduno di giovani. Il giorno dopo è subito arrivata la proposta. Sono stato subito entusiasta anche perchè far parte di un progetto cosí è un enorme salto di qualità per me ma anche e soprattutto una esperienza di crescita e non vedo l’ora di iniziare.

Che tipo di giocatore sei, raccontaci qualcosa di te

Mi reputo un giocatore molto competitivo, molto serio e dedito al lavoro, odio perdere, spingo sempre me stesso a migliorare e ad arrivare al limite… A Isernia sono maturato avendo passato due anni lontano da casa, vivendo con altri ragazzi in foresteria e capendo quale sia la vita da giocatore.

Che ti sembra della squadra allestita, dei compagni con cui giocherai?

La squadra è formata da tasselli importantissimi, è stata composta per un obiettivo e come minimo si punta ad arrivare ai playoffs. È un roster molto esperto, con ragazzi che hanno giocato a livelli altissimi in passato, uno tra questi è Stanic, playmaker con enorme esperienza. Sono molto entusiasta di far parte di un gruppo del genere, so che stando dietro a questi ragazzi posso crescere ancora di piú e imparare tanto, ma allo stesso tempo mostrando le mie carte e facendo vedere di che pasta sono fatto. Sono pronto e non vedo l’ora di iniziare.

FONTE: Uff. Comunicazione CJ Basket Taranto