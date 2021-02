SERIE B UFFICIALE – Cus Jonico Taranto si accorda con Milos Divac e saluta Fiusco

Ci sarà una grossa novità nel CJ Basket Taranto a caccia dell’undicesima vittoria di fila da inizio campionato contro la TecnoSwitch Ruvo nell’undicesima giornata del campionato di serie B Old Wild West, girone D2. La società rossoblu è lieta di annunciare il tesseramento di Milos Divac ala montenegrina classe ’98 di 2,02 metri, che va ad allungare, in tutti i sensi le rotazioni a disposizione di coach Olive. Contestualmente il CJ Basket Taranto comunica la rescissione del rapporto di collaborazione sportiva con l’atleta Simone Fiusco. Nel ringraziarlo per l’impegno profuso, la Società gli augura le migliori fortune per la stagione in corso e per il prosieguo della carriera professionistica.

Milos Divac è un’ala grande classe 1998 che sa giocare sia spalle a canestro che fronte a canestro, con un discreto tiro dalla media e lunga distanza con buone spiccate qualità difensive. Nato a Podgorica in Montenegro dove ha mosso i primi passi tra minibasket e giovanili, poi nel 2013 l’approdo in Italia, nel settore giovanile di Pistoia Basket 2000. Nel 2015 in Toscana conquista lo Scudetto Under16 e dal 2016 comincia a giocare anche nel basket dei grandi, in serie B con la maglia del Bottegone Pistoia dove vede aumentare i minuti di utilizzo e le percentuali da una stagione all’altra. Nella stagione 2017-2018 spicca il grande salto in A2, a Tortona, per poi chiudere la stagione in B alla Fiorentina Basket di Andrea Niccolai. L’anno dopo a Porto Sant’Elpidio (serie B), segnando 6,9 punti per gara, con il 54% da due, il 31% da tre e 6,1 rimbalzi. Lo scorso anno si è diviso tra Montecatini e Crema.

Una importante operazione di mercato in entrata per Taranto, per rinforzare le rotazioni a disposizioni di coach Olive, portata avanti dal direttore sportivo Vito Appeso che lo aveva già messo nel proprio taccuino la scorsa estate. Per il buon fine della trattativa il CJ Taranto ringrazia l’agente Nemanja Zivanovic.

Coach Olive lo avrà subito a disposizione per il match di sabato, ancora in anticipo, contro la Talos Ruvo terza forza del girone con l’obiettivo di allungare la striscia di imbattibilità che da una settimana rappresenta un primato unico a livello nazionale. Proprio in settimana la squadra rossoblu ha ricevuto l’ennesimo attestato di vicinanza dei propri tifosi, vecchi e nuovi, trovando uno striscione affisso sui cancelli del Palafiom: “Nell’assordante silenzio che ci circonda, puntiamo in alto, cavalchiamo l’onda! Forza Cus!” che ha caricato ancora di più i giocatori che non vedono l’ora di poter sentire il calore e il tifo di Taranto al palazzetto.

–

Uff stampa Cus Jonico Taranto