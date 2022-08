SERIE B UFFICIALE – D’Agnano firma con Taranto

Il CJ Basket Taranto è lieto di annunciare di essersi assicurato per il prossimo campionato di serie B 2022/23 le prestazioni di Francesco D’Agnano, guardia brindisina classe 2005, cresciuto cestisticamente prima nella sua Brindisi, poi a Rimini e affermatosi nella Pol. Cesenatico 2000. Si tratta del 9° tassello, il 3° under, del roster che a breve sarà finalmente a disposizione di coach Olive per il raduno: il confermato Gianmarco Conte, i colpi “argentini” Diego Corral ed Enzo Cena, l’innesto del primo under, Luca Sampieri, l’altro lungo Marcello Piccoli, il play scuola Olimpia Milano Francesco Villa, il ritorno di Tato Bruno e l’altro under Mattia Graziano.

Francesco D’Agnano è nato a San Vito dei Normanni l’11/03/2005. È una guardia di grande futuro, alta quasi 2 metri: ottimo atleta, capace di attaccare il ferro con grande intensità. Doti a cui unisce un buon tiro e una spiccata attitudine difensiva. Il suo pedigree nelle giovanili è di tutto rispetto a cominciare dagli inizi nella cantera dell’Happy Casa Brindisi dove nel 2018/19 partecipa alle finali nazionali u14 e ottiene la convocazione con la nazionale italiana U14 al raduno di Tarcento, L’anno dopo passa in Emilia Romagna, per la precisione al Crabs Rimini, altro settore giovanile di grande spessore giocando i campionati u16 e u15 eccellenze con tanto di presenza ai tornei internazionali con Bassano. Nell’ultimo biennio resta in Emilia ma passa alla casacca della Pol. Cesenatico 2000 con cui disputa i campionato U19 e U17 di eccellenza con risultando uno dei migliori realizzatori, eletto miglior under tra giocatori di serie A e B alla Summer League.

Per il CJ Basket Taranto, di concerto con la società satellite della Fortitudo Francavilla con cui giocherà in parallelo il campionato under 19 d’eccellenza, un colpo di grande prospetto visto che il giocatore molto promettente era molto corteggiato. Le due società ringraziano la Pol. Cesenatico 2000 per aver agevolato il prestito del ragazzo unitamente alla famiglia.

Luca Fusco, responsabile comunicazione CJ Basket Taranto