SERIE B UFFICIALE – Dagnello torna a Cesena

I Tigers Cesena sono orgogliosi di comunicare di aver raggiunto l’accordo per la stagione 2020/21 con l’atleta Andrea Dagnello. Già a Cesena due stagioni orsono, Dagnello ha deciso di tornare ad indossare la maglia dei Tigers dopo un anno trascorso a Padova dove ha viaggiato a 7,9 punti in 21 minuti di media. Il ritorno di Andrea Dagnello e la conferma di Battisti rappresentano per la società una meravigliosa conferma di quanto si stia lavorando bene e soprattutto di quanto Cesena sia una città ideale per sviluppare un progetto lungimirante sulla pallacanestro.

Coach Di Lorenzo: “Andrea è motivatissimo. L’ho sentito veramente entusiasta di tornare a Cesena e questo logicamente fa piacere a tutti, a me personalmente, ma anche alla società e agli amici che Andrea aveva lasciato qui e che ora sono pronti a riabbracciarlo. Ci serviranno la sua attitudine al lavoro, la serietà e la professionalità che lo contraddistinguono, la sua difesa intensa, i suoi tiri e i suoi passaggi.”

Andrea Dagnello: “Sono davvero contento di come sono andate le cose. Ho ricevuto offerte che non mi soddisfacevano, non mi avrebbero messo in condizione di trovare ciò di cui invece avevo bisogno: stimoli e divertimento. Quando ho spiegato al mio procuratore, in cuor mio pensavo a Cesena, ma non gliel’ho detto pensando improbabile un mio ritorno. Poi invece nel giro di breve mi è arrivata la proposta dei Tigers e non ho avuto dubbi. Sono veramente contento e carico, pronto a dare tutto per questa maglia”

Il Direttore Operativo Stefano Palazzi e coach Di Lorenzo stanno intensamente lavorando su diverse trattative attualmente in essere. Al momento dunque Battisti e Dagnello sono i primi due tasselli della Cesena che verrà e che nei prossimi giorni andrà a completarsi.

FONTE: Uff. Stampa Tigers Basket Cesena