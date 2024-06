SERIE B UFFICIALE – Damiano Cagnazzo non è più il coach di Piombino

Si separano le strade del tecnico marchigiano e della società piombinese

Per Damiano Cagnazzo finisce il percorso in gialloblu, le due parti non hanno trovato un accordo per proseguire la collaborazione e quindi si è deciso di cambiare rotta.

Damiano lascia a Piombino un bellissimo ricordo, un percorso fatto di un basket spettacolare, abbinato però anche ai risultati. Dal primo anno, in cui, subentrato a stagione in corso, portò la squadra dai bassifondi della classifica, fino a sfiorare la qualificazione ai playoff, al secondo dove guidò la squadra alla conquista della nuova B nazionale, anche qui dopo aver accarezzato a lungo la possibilità di giocare i playoff per la A2. Infine l’ultima stagione, in una B di alto livello, con la qualificazione alla kermesse finale ed un entusiasmante playoff finito a gara 5 contro Ruvo.

Le parole della società

“La società ringrazia Damiano per il lavoro svolto. Sono stati due anni di intensa proficua collaborazione nei quali abbiamo raggiunto risultati importanti che hanno contribuito a rafforzare l’interesse della città nei confronti del basket ed in tutto questo Damiano ha sicuramente avuto un ruolo importante. Ti auguriamo di avere nel tuo futuro sportivo risultati altrettanto buoni, se non migliori.”

Il saluto del coach

“Saluto tutti quelli che ho avuto il piacere di conoscere a Piombino, ringrazio la società Basket Golfo, il presidente Lolini e il Ds Cecchetti per questi anni di collaborazione, ringrazio e saluto con affetto tutti i tifosi che ci hanno sostenuto sempre con calore. Auguro il meglio ai giocatori incontrati in questo percorso, li ringrazio per il grande lavoro svolto. Ringrazio e saluto i custodi del Palatenda che ci hanno sempre regalato un sorriso e un sostegno nel nostro lavoro quotidiano.

Un grande abbraccio e un grazie di cuore a Lorenzo, Edoardo, Gianluca, Giacomo, Carlo, Maurizio con cui ho condiviso emozioni vere nei nostri viaggi in pullman, durante le riunioni in ufficio, nel corso degli allenamenti, nelle sconfitte e nelle vittorie; da domani non saremo uno staff, ma resteremo un gruppo di Amici! Grazie a tutti!!!”

