SERIE B UFFICIALE – Daniel Donzelli rinforza la Pielle Livorno

La CAFFE’ TOSCANO PIELLE LIVORNO è lieta di comunicare di aver raggiunto un accordo di collaborazione, per la stagione 2024/25, con Daniel Donzelli, ala classe 1996, 200 cm per 100 kg.

Nativo di Cremona, Donzelli muove i primi passi nella squadra della sua città, la Vanoli Cremona, passaggio che lo porta a proseguire il proprio percorso di maturazione cestistica a Casalpusterlengo, fucina di ottimi talenti, con cui mette in bacheca uno Scudetto Under 19 e debutta in Prima Squadra (A2) nella stagione 2013/2014. Chiusa l’esperienza in terra Lombardia, durante l’estate 2015/16 decidere di vestire la casacca di Brindisi (Serie A1), dove rimane per due anni. L’anno successivo sceglie di ripartire da Forlì (Serie A2), fatturando 6.7 punti di media a partita conditi da 5.1 rimbalzi catturati, dando un valido apporto per il raggiungimento dei playoff promozione. La stagione seguente si lega a Biella (A2), mettendo a tabellino 6.9 punti di media a partita con 5.8 rimbalzi catturati. Il campionato 2020/2021 lo vede ai nastri di partenza con la canotta della JB Monferrato (A2), scrivendo 5.9 punti di media a partita sommati a 6.6 rimbalzi catturati. Sposa, in seguito, la causa della Bakery Piacenza (A2), dove viene allenato da coach Federico Campanella, confezionando 9.1 punti e 6.5 rimbalzi, le migliori cifre della carriera, contribuendo in modo fondamentale alla salvezza dei biancorossi. Sempre A2 anche nel 2022/23 con la toscana Chiusi (4,6 punti di media). Nell’ultima stagione, invece, ha disputato la seconda categoria nazionale con Orzinuovi (4,6 punti e 3,6 rimbalzi a gara), giocando insieme a un altro volto nuovo come Ennio Leonzio.

Nel corso della sua carriera Daniel ha compiuto l’intera trafila nelle selezioni giovanili azzurre, partecipando ai Campionati Europei Under 16 di Lituania e Lettonia (2012), portando in dote 13.8 punti di media e 9.3 rimbalzi catturati, ai Campionati Europei Under 18 di Lettonia (2013) e ai Campionati Europei Under 20 di Finlandia (2016).

Queste le parole del Direttore Generale, Gianluca Petronio: ““Daniel Donzelli porta nel settore lunghi spessore e consistenza fisica ed atletica. Il percorso di sviluppo della carriera di Daniel parte sin da giovane ai vertici come promessa e potenziale gran giocatore, trafile vincenti nei club e con le nazionali giovanili lo fanno esordire con slancio a livello seniores. Supera con costanza e resilienza qualche inaspettato fastidio fisico e come in tutte le persone toste questo aiuta ad accrescere determinato e convinzione. Sviluppa maturità e forza accumula, peso e valore; incrocia la esperienza di Piacenza con Federico Campanella e Davide Bonacini e questo è anche elemento motivante per riprendere con loro e Pielle un percorso di soddisfazione e successo interrotto allora e che deve portare noi, tutti insieme, allo stesso obiettivo. La strada è quella già segnata, Daniel la conosce e la saprà indicare a tutti noi””.

Questo il commento di coach Federico Campanella: “Giocatore per cui parla il suo curriculum. Ha solo stagioni di A2, con anche apparizioni in A1 a Brindisi. A livello di caratteristiche ha una fisicità fuori categoria per la Serie B, ma nonostante questo ha grande rapidità e intensità. Ha un QI cestistico molto alto e la sua qualità migliore, per me, è quella di riuscire a fare sempre quello che serve alla squadra. È un giocatore che fa tante piccole cose importanti: un taglia fuori, una palla recuperata, un rimbalzo o una difesa. L’ho avuto a Piacenza dove ha avuto un rendimento di grande spessore. Tra noi è rimasto un ottimo rapporto e sono contento di poterlo avere di nuovo nella mia squadra”.

Queste le parole di Daniel Donzelli: “Ringrazio di cuore la società per la fiducia e l’opportunità che mi è stata data. Non vedo l’ora di scendere in campo e dare il massimo per questa maglia e per i tifosi. Sono entusiasta di iniziare questa nuova avventura e di lavorare insieme ai miei nuovi compagni di squadra sotto la guida di coach Campanella. Sarà un onore contribuire alla crescita e ai risultati della squadra e ripagare la fiducia con il mio impegno e la mia dedizione. Forza Pielle, ci vediamo presto”.

Ufficio Stampa PIELLE LIVORNO