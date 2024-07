SERIE B UFFICIALE – Daniel Ohenhen e la Virtus Imola ancora insieme

La Virtus Neupharma Imola rende noto di aver trovato un accordo per il prolungamento del contratto con il centro Daniel Ohenhen.

Il pivot, classe 2001, indosserà la canotta giallonera per il secondo anno consecutivo, dopo aver chiuso l’ultima stagione con una media di 10,8 punti a partita. Dopo due annate sportive passate a Cividale in serie B dal 2020 al 2022 e dopo la parentesi a Udine nel 2019/20, prima di approdare in riva al Santerno, Daniel ha giocato anche in Toscana a San Miniato. Con la sua firma si conclude di fatto anche il mercato della Virtus Neupharma Imola.

Il commento del direttore sportivo Carlo Marchi: «La firma di rinnovo con Ohenhen è la nostra “ciliegina sulla torta” di un mercato che ci ha visto confermare 6 giocatori della scorsa stagione e nuovi innesti di altissima qualità. Abbiamo sempre avuto le idee chiare sul cosa fare e sicuramente Daniel è stato uno dei giocatori con il miglior rendimento, ha un comportamento da professionista ed è anche un ragazzo all’apparenza chiuso ma in realtà simpaticissimo e ben voluto da tutti nello spogliatoio, molto amato da tutti i nostri tifosi. Anche la “sua” Cividale in queste settimane valutava di inserirlo nel roster di A2, nel frattempo noi ci guardavamo intorno pensando sempre anche a lui e appena c’è stata la possibilità, in 2 giorni abbiamo trovato l’accordo, segno evidente che si è trovato molto bene alla Virtus Imola. Nonostante avesse tantissime richieste in B, ha scelto noi anche perché abbiamo un progetto ambizioso e stimolante per i giocatori; a dimostrazione di questo il fatto che siamo al 20 Luglio e con la sua firma si può considerare terminata la squadra per la stagione 2024/25».

Le prime parole di Daniel dopo il rinnovo: «Ho deciso di rinnovare perché l’anno scorso mi sono trovato benissimo e il pubblico è sempre stato fantastico. Dalla prossima stagione mi aspetto un campionato di livello ancora più alto perché molte squadre si sono attrezzate e sarà un’annata dura . Noi ce la metteremo tutta».

Area Comunicazione Virtus Imola