SERIE B UFFICIALE – Daniele Aniello è il nuovo coach di Chieti

La Chieti Basket 1974 è lieta di comunicare di aver raggiunto un accordo con coach Daniele Aniello. Il tecnico nativo di Grottammare, grande motivatore e molto attento dal punto di vista tecnico-tattico, andrà a ricoprire quindi la carica di capo allenatore dei biancorossi per la stagione 2023/2024.



Allenatore dal pedigree internazionale (ha infatti maturato la formazione da allenatore nazionale FIBA tra Manchester, Zaragoza e l’Italia), coach Aniello ha guidato da head coach la Fabriano della stagione 2016/2017 alla promozione in serie B. Alternando importanti esperienze nella formazione dei giovani (tra settore giovanile di Fabriano e l’Italian Prep Academy) a quelle da assistant coach (nel campionato 2020/2021 ha raggiunto la promozione in A2 con la Janus come vice di Pansa), il tecnico classe 1980 ha condotto nella passata stagione, con un roster ridotto all’osso causa infortuni, la compagine marchigiana ad un passo dal raggruppamento promozione di Ferrara, vedendo il sogno infrangersi in gara 5 di finale playoff contro la Luiss Roma (71-69). La prossima settimana verrà presentata ufficialmente la nuova stagione e il nuovo staff tecnico. Diamo il benvenuto a Coach Daniele nella famiglia biancorossa!

UFF.STAMPA CHIETI BASKET