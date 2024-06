SERIE B UFFICIALE – Daniele Aniello nuovo coach della Rucker

Il coach marchigiano sarà l’allenatore della Rucker nella prossima stagione in serie B Nazionale.

Daniele Aniello, classe 1980, arriva in bianconero dopo aver maturato esperienze significative a livello nazionale (Fabriano e Chieti le principali) e internazionale (Germania, Irlanda, Maldive ed Ecuador). Vice in B di coach Pansa a Fabriano, con cui ottenne la promozione in A2 dopo aver eliminato proprio la Rucker in gara 5 (stagione 21/22), l’anno successivo è arrivato ad un passo dalle F4 di Ferrara come capo allenatore della stessa Ristopro.

L’ultima panchina è stata quella della LUX Chieti, con cui ha conquistato una preziosa salvezza dopo un campionato complicatissimo a causa dei numerosi infortuni e di problematiche societarie.

Benvenuto Daniele!

Ufficio stampa RUCKER