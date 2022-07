SERIE B UFFICIALE – Daniele Aniello nuovo coach di Fabriano

By

La Ristopro Janus Basket Fabriano comunica di aver affidato il ruolo di head coach, nella stagione 2022/23, a Daniele Aniello.

Nato a Grottammare il 25 luglio 1980, fondatore e presidente della Italian Prep Academy, che ogni anno fornisce a giovani giocatori stranieri la possibilità di formarsi cestisticamente in Italia, Daniele Aniello torna sulla panchina biancoblù dove ha già raggiunto traguardi importanti: nel 2016/2017 condusse la squadra alla promozione in Serie B da head coach; nella stagione 2020/2021, quella della promozione in Serie A2, fu assistant-coach di Lorenzo Pansa.

Nell’estate 2021 Aniello era stato nominato responsabile del settore giovanile fabrianese e anche nella prossima stagione rimarrà a capo del coordinamento dell’attività della Janus Academy.

Nella stagione appena conclusa ha condotto alla vittoria del campionato due formazioni: l’Under 19 della Janus Academy laureatasi campione regionale e i Bad Boys Fabriano, squadra di sviluppo della Janus composta da atleti di età compresa fra i 16 e i 20 anni, con cui ha ottenuto lo scorso 4 giugno la promozione dalla D alla Serie C Silver.

Ora, il ritorno sulla panchina della prima squadra, ai nastri di partenza del campionato di Serie B 2022-23.

La società porge il bentornato a coach Aniello per una stagione ricca di soddisfazioni insieme.

Ufficio Stampa Janus Basket Fabriano