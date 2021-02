SERIE B UFFICIALE – Daniele D’Andrea è il nuovo centro della Rennova Teramo

Nuovo arrivo in casa Rennova Teramo. La formazione di coach Salvemini corre ai ripari e aggiunge nel roster qualità, chili e centimetri. L’inserimento di Daniele D’Andrea, centro 25enne di 206 centimetri nativo di Spilimbergo (PN), in forze da questa stagione alla Guerriero UBP Padova (7 punti e 5 rimbalzi in 22 minuti di gioco di media) nel girone C1 della Serie B, è ovviamente accolto con grande piacere proprio per la situazione d’emergenza che la TaSp sta vivendo.

Infatti, con l’addio di qualche settimana fa a Simone Gatti e l’indisponibilità da tre gare ormai del play titolare Francesco Faragalli (senza dimenticare il recente infortunio alla caviglia di Esposito che lo rende in forse per il derby di domenica in trasferta contro Giulianova) si sono accorciate di tanto le rotazioni e un lungo in più da poter gestire è oro colato per coach Salvemini.

Le motivazioni al nuovo biancorosso non mancano di certo: “All’inizio della stagione – racconta Daniele D’Andrea – avevo deciso di riavvicinarmi a casa il più possibile e per questo avevo accettato la proposta della Guerriero Padova. Purtroppo però non ho trovato lì la situazione più congeniale per me dato che sono abituato da anni a giocare in Serie B e ad allenarmi tanto in settimana. A Padova tanti giocatori lavorano anche fuori dal basket, si sta meno in palestra, e per questo motivo ho cercato una situazione differente e più stimolante per me. Sono un giocatore d’energia e spero di poter aiutare il più possibile la squadra e dare una mano in area e a rimbalzo. Il girone C2 è decisamente tosto ma sono pronto a dare il massimo per contribuire alla crescita del gruppo”.

La Teramo a Spicchi, alla ricerca di un lungo mobile e motivato da inserire al più presto in organico, sembra così essere la squadra giusta al momento giusto per D’Andrea: “Ho saputo dell’interessamento di Teramo per un lungo – prosegue il nuovo biancorosso – e ho colto la palla al balzo. Conosco bene il capitano della squadra, Antonio Serroni, con il quale ho giocato insieme a Domodossola. L’ho chiamato subito e ho avuto da lui solo feedback positivi sulla società e sull’ambiente. So bene poi che arrivo in una squadra con un tecnico molto preparato e fra i più bravi della Serie B. Tutte considerazioni che hanno indirizzato la mia scelta verso Teramo, dove spero veramente di fare bene”.

Daniele D’Andrea (1996, centro, 206 cm)

2011/14 Graphistudio Spilimbergo (DNB)

2014/15 Pall. Spilimbergo (Serie C)

2016/17 Vinavil Domodossola (Serie B)

2017/18 Montecatiniterme Basketball (Serie B)

2018/19 Vinavil Domodossola (Serie B)

2019/20 Levante Torrenova (Serie B)

2020/21 Guerriero UBP Padova/Rennova Teramo (Serie B)