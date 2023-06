SERIE B UFFICIALE – Daniele Dell’uomo confermato al Fabo Herons Montecatini per tre anni

FABO Herons Montecatini annuncia di avere prolungato per le prossimi tre stagioni sportive, quindi sino al 2025-26 compreso, il rapporto con la guardia-ala Daniele Dell’Uomo, nato il 19 ottobre 1998.

Daniele è un Airone dalle primissime ore di vita del Club ed ha contribuito a creare un’identità vincente, combattiva e leale. Non ci sono stati dubbi sull’intenzione di trattenerlo in rossoblù, non solo per le due grandissime stagioni disputate, peraltro coronate dall’ottenimento dei nostri obiettivi, ma anche per le sue doti umane e per la filosofia del lavoro, che si sposa perfettamente con quella di coach Barsotti e dell’intera società. Daniele si è dimostrato un esempio per i compagni ed una guida per il gruppo, con un attaccamento viscerale alla nostra maglia.

Carriera

2022-23 Fabo Herons Montecatini (Serie B – Ammissione alla B Nazionale)

2021-22 Herons Basket Montecatini (C Gold – Promozione in B)

2020-21 Pallacanestro Molfetta (Serie B)

2019-20 Talos Basket Ruvo (Serie B)

2018-19 Planet Basket Catanzaro (Serie B) poi Basket Corato (Serie B)

2017-18 Virtus Catanzaro (Serie C Silver) e Planet Basket Catanzaro (Serie B)

2016-17 Virtus Catanzaro (Serie C Silver) e Planet Basket Catanzaro (Serie B)

2015-16 Virtus Catanzaro (Serie C Silver) e Smaf Catanzaro (Under 18)

