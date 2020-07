SERIE B UFFICIALE – Dario Masciarelli approda alla Ferraroni JuVi Cremona

La Ferraroni JuVi Cremona comunica di aver siglato l’accordo con il giocatore Dario Masciarelli.

Si tratta di una Guardia/Ala, classe 1998, di 195 cm di altezza e 95 kg di peso. La società da cui proviene è la Rossella Virtus Civitanova Marche (Serie B), ma di recente ha avuto una buona esperienza anche in A2 con la BPC Virtus Cassino. Il giocatore porterà alla JuVi atletismo, versatilità ed un buon tiro da fuori.

Ecco le sue prime parole con il giglio sul petto: “Sono contentissimo di iniziare questa nuova avventura con una società seria come la JuVi. Dopo mesi di stop non vedo l’ora di tornare sul campo per dare il massimo con l’obiettivo di migliorarmi sempre. Ho tanto da dare a questa società e penso allo stesso modo che la JuVi abbia molto da offrirmi; sono sicuro che insieme potremo toglierci delle belle soddisfazioni”.

La società dà un caloroso benvenuto a Dario e non vede l’ora di ammirarlo all’opera, sul parquet, insieme ai suoi compagni.

Ufficio Stampa Ferraroni JuVi Cremona