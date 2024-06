SERIE B UFFICIALE – Dario Masciarelli e la Virtus Imola insieme anche nel prossimo campionato

La Società Virtus Neupharma Imola è lieta e orgogliosa di comunicare di aver trovato l’accordo con l’ala classe ’98 Dario Masciarelli (195cm x 84kg) che, pertanto, ha firmato un rinnovo contrattuale valido per la stagione 2024/25.

Masciarelli ha concluso lo scorso campionato portando in dote alla causa 11.3 punti/gara (39% da tre / 45% da due / 65% tiri liberi), impreziositi da 3.2 rimbalzi e da 1.8 assist garantito di media per ogni gara disputata.

Dario Masciarelli (Guardia/Ala Virtus Imola): “Non appena la Società mi ha proposto di rinnovare, ho risposto positivamente e con grande entusiasmo. La Virtus mi ha accolto nella sua Famiglia, mettendomi nelle condizioni ideali per lavorare e ambientarmi in una nuova piazza. Resto, con enorme convinzione, in una realtà che ha grandi ambizioni: l’obiettivo personale sarà quello di far divertire i nostri tifosi e contribuire al raggiungimento degli obiettivi che la Società ci chiederà di raggiungere”.

Carlo Marchi (DS Virtus Neupharma Imola): “Masciarelli, nella scorsa stagione, ha dimostrato di essere un giocatore forte e di categoria, meritandosi la conferma. Sono sicuro che potrà dare ancora di più: quest’anno ci aspettiamo molto da lui“.

Area Comunicazione Virtus Imola