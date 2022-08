SERIE B UFFICIALE – Davide Frizzarin firma con Cassino

By

La BPC Virtus Cassino è lieta di comunicare l’acquisizione delle prestazioni sportive dell’atleta, guardia classe 2003, Davide Frizzarin, prodotto del settore giovanile della NPC Rieti.

La società tutta ritiene doveroso ringraziare la società della NPC, nelle persone del patron Giuseppe Cattani e del GM Gianluca Martini, per aver concesso a Davide la possibilità di trasferirsi in prestito alla formazione cassinate, considerando la formazione rossoblù una realtà dove Davide potrà compiere decisi passi in avanti nella sua formazione tecnica a disposizione di coach Russo. Frizzarin, ricordiamo, ha firmato un accordo di durata triennale, con la Virtus, fino al giugno 2025.

Un colpo di grande prospettiva, quello siglato della formazione di via Tommaso Piano, che si assicura, nelle rotazioni degli esterni, un atleta dalle importanti doti e che ha avuto modo già di mettersi in mostra, sia nelle formazioni giovanili che nei campionati senior a cui ha preso parte il team reatino.

Cresce cestisticamente, come dicevamo, nella formazione della NPC, ad eccezione di una breve parentesi nella Stella Azzurra Roma nella stagione 2019/20, prendendo parte ai campionati di serie A2 e B con il team prima allenato da coach Alessandro Rossi, e poi da coach Ceccarelli.

Da qui la chiamata di coach Russo e della dirigenza benedettina, che ne hanno potuto apprezzare appieno da vicino le potenzialità e le qualità anche in un mini-camp organizzato con una serie di giovani provenienti da tutta Italia dalla società cassinate nel mese di luglio.

Un ingaggio questo, messo a segno dal team del presidente Leonardo Manzari, di grande prospettiva e lungimiranza, nel rispetto di un percorso di costruzione tecnica intrapreso dalla BPC, che possa vedere i giovani crescere, migliorare, ma soprattutto acquisire importanti risultati con la canotta virtussina.

Da parte della società e della dirigenza, un grande ‘in bocca al lupo’ a Davide per questo nuovo percorso professionale intrapreso all’ombra dell’abbazia.

