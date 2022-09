SERIE B UFFICIALE – Davide Marchini alla Viola Reggio Calabria

By

La Pallacanestro Viola comunica di aver ingaggiato il play/guardia Davide Marchini, classe 1995.

Marchini, importante tassello del roster neroarancio è un cestista dalla ricca trafila giovanile e nonostante la giovane età con importanti esperienze in piazze quotate come Palermo, Perugia e Livorno in cui ha militato alla Libertas nelle ultime due stagioni.

Davide è un cestista che predilige la conclusione dall’arco ed il palleggio arresto e tiro, abile passatore e buon penetratore, forte nell’uno contro uno e professionista con buone percentuali al tiro da tre ed eccellenti dalla lunetta.

La società neroarancio esprime grande soddisfazione per l’arrivo di Davide:

” È un grande professionista su cui contiamo molto e siamo certi che le sue qualità professionali e personali andranno ad impreziosire il roster della Viola”

UFF. STAMPA VIOLA REGGIO CALABRIA