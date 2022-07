SERIE B UFFICIALE – Davide Petrilli torna ad Ancona

La Luciana Mosconi Ancona comunica che nella fase di completamento del roster per la prossima stagione sportiva, ha inserito nell’organico affidato a coach Piero Coen l’under classe 2001 Davide Petrilli per il quale questo è un ritorno nella squadra della sua città dopo un due anni.

Atletica guardia-ala, 22 anni da compiere il prossimo 21 marzo, Petrilli è un prodotto del CAB Stamura con cui ha percorso l’intero cammino del settore giovanile disputando anche una Finale Nazionale. Ha già fatto parte del giro della Luciana Mosconi nelle stagioni 18/19 e 19/20 senza mai il piacere e l’onore di un debutto ufficiale. Nelle ultime due annate ha completato l’iter under e parallelamente ha giocato in Serie C Gold con la maglia del Falconara Basket. In particolare in quella appena conclusa si è messo in mostra chiudendo con una media di 11.7 punti a partita ergendosi come uno degli elementi più preziosi del team falconarese. Adesso per Petrilli la ghiotta opportunità di tornare in pianta stabile nella Luciana Mosconi dove potrà crescere e maturare dando un grande contributo alla quotidianità del gruppo di coach Coen.

Per questa seconda avventura in maglia bianconeroverde dorica Davide ha scelto il 3 come suo numero di maglia.

BENTORNATO DAVIDE!

Uff.Stampa Luciana Mosconi Ancona