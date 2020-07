SERIE B UFFICIALE – De Ninno giocherà a Molfetta

La Pavimaro Pallacanestro Molfetta comunica di aver raggiunto l’accordo con la guardia classe 1997 Fabrizio De Ninno.

Il nuovo acquisto biancorosso arriva dal Basket Francavilla dove ha disputato il campionato di Serie C Gold realizzando 14 punti di media a partita.

Fabrizio è una guardia dotata di grande atletismo a cui abbina anche un buon tiro da tre punti, nonostante la sua giovane età vanta già importanti esperienze in Serie B con le maglie di Maddaloni, Pozzuoli e Cassino con cui ha disputato anche parte della stagione in Lega 2.

Fortemente voluto da Coach Carolillo e grazie al lavoro del General Manager Scardigno, la Pavimaro Pallacanestro Molfetta si assicura un atleta di 23 anni già pronto a disputare il campionato di Serie B e nelle prossime ore potrebbero già arrivare altre importanti news sulla composizione del roster.

La Pavimaro Pallacanestro Molfetta ringrazia il procuratore dell’atleta Gigi Continolo per la grande disponibilità nel concludere la trattativa.

Ufficio Stampa Pallacanestro Molfetta