SERIE B UFFICIALE – Del Fes Avellino aggiunge al roster il playmaker Simone Giunta

L’ASD Del Fes Avellino è lieta di comunicare di aver raggiunto l’accordo con il giocatore Simone Giunta, che farà parte del roster della prossima stagione.

Playmaker, classe 2000, 185 cm per 70 kg, nasce cestisticamente nel settore giovanile della VL Pesaroesordendo con la stessa in Serie A, per poi trasferirsi in serie B con le canotte di Pallacanestro Senigallia e Lions Bisceglie.

Nell’ultima stagione alla Diesel Tecnica Sala Consilina, mette a referto 8.44 punti, 2.74 assist e 5.44 rimbalzi di media a partita.

“Siamo felici di aver aggiunto al nostro roster Simone Giunta, un ragazzo con grandi doti fisiche e tecniche che ci aiuterà a mantenere fisicità alternandosi a Burini nel ruolo di play” dichiara coach Andrea Crosariol

“Sono molto contento della chiamata da parte di una realtà che vanta grande tradizione – dichiara Simone Giunta -. Ringrazio società e staff per la fiducia risposta in me. Sono molto carico e super motivato ad iniziare questa nuova avventura, un campionato nuovo per tutti e sicuramente di livello più alto. Ho incontrato Avellino da avversario negli ultimi due anni e ho notato un grande e crescente entusiasmo, per questo cercherò di farmi trovare sempre pronto ad aiutare il più possibile i miei nuovi compagni nel raggiungere tutti gli obbiettivi possibili e nell’aumentare il calore dei nostri tifosi.”

