SERIE B UFFICIALE – Delfes Avellino annuncia Giacomo Eliantonio

La ASD DelFes dà il suo benvenuto a Giacomo Eliantonio. L’ala pivot di Terni vestirà nella prossima stagione la maglia biancoverde. Classe 1988, 206 cm per 111 kg, Eliantonio, è un elemento esperto e veterano della categoria.



A Piombino è stato ribattezzato il ‘professore’, per via della grande tecnica individuale, visione di gioco e capacità di adattamento al ruolo. Cresciuto cestisticamente nel settore giovanile della Mens Siena, ha indossato le maglie di Jesi, Scafati, Rimini, Crabs Rimini, Sant’Antimo, Barcellona, Forlì, Recanati, Falconara, Rieti, Urania Milano Nell’ultima stagione agonistica con la maglia della Solbat Piombino, Eliantonio ha realizzato 12.52 punti, l’82.0% ai liberi, il 55.0% da due, il 32.0% da tre.



“Dopo diverse valutazioni abbiamo deciso di puntare su Eliantonio – commenta l’avvocato Paolo Rotondi – un elemento esperto e tecnicamente valido. Ha le caratteristiche ricercate dall’allenatore e tre anni fa ha vinto il campionato con l’Urania Milano. Oltre alla sua esperienza porterà una mentalità vincente. Le caratteristiche di Eliantonio ben si incastrano con i compagni di reparto all’interno di un roster in cui tutti saranno protagonisti”.



Uff.Stampa DelFes Avellino