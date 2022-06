SERIE B UFFICIALE – DelFes Avellino, il play è Donato Vitale

Donato Vitale è il playmaker dell’ASD DelFes per la stagione agonistica 2022/2023. La società avellinese e la guardia campana hanno trovato l’accordo per il prossimo campionato di serie B. Play-guardia con punti nelle mani, 185 cm per 78kg, Vitale è un giocatore di talento con ottime doti realizzative. Con la maglia della Torrenovese, trascinata ai playoff, ha realizzato in regular season 14.07 punti di media, il 59% ai liberi, il 52% da due ed il 33% da tre punti e 3.3 assist a partita.

Seppur giovane ha una buona esperienza nel campionato cadetto avendo vestito le maglie di Stella Azzurra, Bisceglie e Torrenovese. Nel corso della sua carriera ha avuto modo di assaggiare la serie A2 a Ravenna, Reggio Calabria e Cento.

“Nonostante la sua giovane età ha maturato già grande esperienza, è un giocatore in grado di mettere in ritmo la squadra, ma ha anche grandi doti offensive. Vitale ed Arienti formano un’ ottima coppia di play e saranno una garanzia per l’intera squadra” il commento del diesse

Antonello Nevola.

UFF. STAMPA ASD DELFES AVELLINO