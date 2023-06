SERIE B UFFICIALE – Dell’Agnello e Real Sebastiani Rieti si separano

By

La SSD Real Sebastiani Rieti comunica di aver trovato l’accordo di risoluzione consensuale del contratto con il coach Sandro Dell’Agnello.

Tutta la Società desidera ringraziare Sandro per il lavoro svolto e la professionalità mostrata fin dal primo giorno come coach della Sebastiani. Quella con lui in panchina è stata una stagione piena di vittorie che ci ha visto mancare di un soffio l’obiettivo promozione.

Auguriamo a Dell’Agnello le migliori fortune sia personali che professionali.

Area Comunicazione RSR