SERIE B UFFICIALE – Desio conferma Basso e Trucchetti con la prima squadra

Pallacanestro Aurora Desio è lieta di annunciare la conferma nel gruppo della prima squadra per la stagione sportiva 2022/23 di Leonardo Basso e Stefano Trucchetti.

Basso, ala classe ’04, ha mosso i primi passi in serie B la scorsa stagione, dove soprattutto negli ultimi mesi di campionato ha trovato spazio con continuità mettendo insieme 11 presenze con poco più di 5 minuti di media di impiego.

Trucchetti, play classe ’06 attualmente impegnato con la nazionale Under 16 agli europei di categoria in Macedonia del Nord, ha anche lui esordito in Serie B nella scorsa annata, dove ha collezionato 6 presenze. I due ragazzi del settore giovanile bluarancio nella prossima stagione saranno stabilmente nei 10 del roster della prima squadra, affrontando così la prima stagione completa in un campionato senior. In bocca al lupo ragazzi!

Uff.Stampa Aurora Desio