SERIE B UFFICIALE – Desio conferma coach Edoardo Gallazzi

US Pallacanestro Aurora Desio ‘94 comunica la conferma dello staff tecnico della B Nazionale per la prossima stagione sportiva: Edoardo Gallazzi, Paolo Gandini e Alessandro Canzi saranno ancora con noi!

“Gallo”, confermato head coach, si appresta a vivere la sua nona stagione in blu-arancio. Dopo 6 stagioni (4 da capitano) e 150 partite in canotta, Edo, reduce dal corso per Allenatore Nazionale, vivrà il suo terzo anno consecutivo in panchina.

Paolo, prodotto – da giocatore – del settore giovanile di Aurora Desio, lo affiancherà nella veste di Vice Allenatore e affronterà la sesta stagione nei quadri tecnici della Rimadesio.

Terzo anno consecutivo anche per Ale: dopo la carriera minibasket e giovanile in maglia Aurora, Canzi sarà il responsabile della preparazione fisica di tutta la Società e seguirà direttamente la prima squadra e due gruppi giovanili.

A Edo, Paolo e Ale il più grande in bocca al lupo per la prossima stagione!

