SERIE B UFFICIALE – Desio conferma Mazzoleni

Pallacanestro Aurora Desio è lieta di annunciare la conferma nella formazione di serie B per la stagione 2022/23 di Andrea Mazzoleni. L’ala classe ’98 è stato uno dei protagonisti dell’ultima annata che ha portato la Rimadesio alla qualificazione play off con poco più di 11 punti, 8 rimbalzi e quasi 3 assist di media in 30 minuti di utilizzo. Mazzoleni, desiano doc e prodotto del settore giovanile aurorino, dove ha mosso i primi passi addirittura nel minibasket, è alla sua 20^ stagione in bluarancio e rivestirà il ruolo di capitano dopo il passaggio dal campo alla panchina di Edoardo Gallazzi.

Ufficio Stampa Pallacanestro Aurora Desio