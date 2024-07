SERIE B UFFICIALE – Desio firma Alberto Chiumenti

By

US Pallacanestro Aurora Desio ‘94 comunica che Alberto Chiumenti farà parte per la prossima stagione del roster della Rimadesio.

Centro di 2.05, classe 1987 e originario della provincia di Vicenza, la carriera di Alberto è cominciata alla Fortitudo Bologna (con cui, da aggregato, vince lo scudetto 2004-2005) e proseguita per numerosi anni in A2. Tra le esperienze, si segnalano Casalpusterlengo (6 anni) e Ravenna (4 stagioni), dove, in entrambi i casi, ha “indossato” la fascia di capitano.

Nell’ultima stagione “Chiumo” ha disputato i playoff di serie B con la maglia della Rucker San Vendemiano: 11.25 punti e 5.75 rimbalzi di media nella serie di quarti di finale contro Avellino.

Ad Alberto, un grande in bocca al lupo!

UFF.STAMPA AURORA DESIO