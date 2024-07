SERIE B UFFICIALE – Desio firma Emilis Bartninkas

By

US Pallacanestro Aurora Desio ’94 ha il piacere di comunicare che Emilis Bartninkas farà parte del roster della prima squadra per la prossima stagione sportiva.

Ala grande/pivot di circa 205cm e 100kg, Emilis è il primo acquisto della Rimadesio e occuperà lo slot dedicato all’atleta non-formato.

Nato 20 anni fa a Kaunas, Emilis ha sviluppato tutto il proprio percorso giovanile allo Zalgiris, dove ha avuto modo di allenarsi con la prima squadra, che disputa l’Eurolega, e dove nelle ultime tre stagioni ha giocato nella seconda squadra in A2 lituana, campionato vinto la scorsa stagione. Emilis Bartninkas

Forte di numerose convocazioni con le nazionali giovanili lituane, con cui ha disputato negli anni passati gli Europei Under 18 e gli Europei Under 20, e di numeroso presenze all’Adidas Next Generation Tournament organizzato dall’Eurolega, Emilis vestirà la maglia numero 1 della Rimadesio

Benvenuto in Blu-Arancio e un grande in bocca al lupo da parte di tutti!

