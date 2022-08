SERIE B UFFICIALE – Desio rinnova Giarelli

Pallacanestro Aurora Desio è lieta di annunciare la conferma per la stagione 2022/23 del centro classe ’93 Gabriele Giarelli. Il toscano nativo di Figline Valdarno, è alla sua terza stagione in bluarancio, ed appartiene al gruppo che è stato protagonista della promozione in serie B e della qualificazione play off della scorsa annata, dove ha chiuso con 10.4 punti, 5.7 rimbalzi e poco meno di 2 assist di media in 25 minuti di impiego. Le sue doti tecniche e fisiche daranno una grossa mano al team di coach Gallazzi. La sua conferma si aggiunge a quella di Mazzoleni e Molteni, andando a formare così un nucleo storico che sarà di grande aiuto per i nuovi innesti.

Uff.Stampa Pall.Desio