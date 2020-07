SERIE B UFFICIALE – Di Domenico, Ajayi, Testa e Trinchillo inseriti in prima squadra da Pozzuoli

La Virtus Basket Pozzuoli comunica che del settore giovanile verranno aggregati alla prima squadra i seguenti giocatori:

Valerio Di Domenico, classe 1999, ala forte che lo scorso anno ha militato con il Flavio Basket in serie C Silver.

Harry Ajayi, classe 1999, pivot lo scorso anno in forza alla formazione del Flavio Basket in serie C Silver.

Giuseppe Testa, classe 2004, guardia.

Fabrizio Trinchillo, classe 2004, guardia-ala.

La società comunica, inoltre, che il raduno presso il Palazzetto Errico per l’avvio della preparazione pre-campionato sarà il 7 settembre prossimo. Ad affiancare il tecnico Mariano Gentile, sono stati confermati Paolo Pepe come vice e Alessandro Tagliaferri come assistente.

Dopo otto stagioni le strade della Virtus Basket Pozzuoli e di Salvatore Francesco Errico si dividono. Un giocatore simbolo della nostra società visto che ha fatto parte della squadra che nel 2012-’13 ha fatto rinascere la pallacanestro maschile nell’allora serie C regionale all’ombra della Solfatara. Ben 233 partite giocate, realizzando ben 2.832 punti con una media di 12.2 a gara e un best di 34. Sasà Errico, il capitano di tante battaglie in questi otto anni: dalla doppia finale con Mola di Bari, passando a quella contro Agropoli al Pala Del Mauro di Avellino, fino al successo su Genova a giugno del 2018 che sancì a Ferentino la promozione della squadra in serie B. Grazie capitano, grazie di vero cuore per l’impegno e la passione che hai messo in ogni partita: Pozzuoli e i suoi tifosi non dimenticheranno mai.

