SERIE B UFFICIALE – Di Emidio rinnova con Roseto

La Società Pallacanestro Roseto è lieta di comunicare la conferma dell’atleta Edoardo Di Emidio per la stagione sportiva 2022/23, la terza consecutiva con la maglia della sua Roseto.

Regista per certi versi “visionario” nel penetra e scarica, nonché elemento fondamentale all’interno dello spogliatoio, nell’ultima stagione ha provato la soddisfazione riservata a pochi eletti di essere profeta in patria, sollevando da capitano (causa l’assenza per infortunio di Ruggiero), da MVP della Final Eight (15 di media/partita, con 4,3 assist e percentuali da lustrarsi gli occhi quali il 41% da 3 e l’88% dalla lunetta) e da miglior realizzatore della finale con Cividale la Coppa Italia LNP di Serie B.

Nelle due stagioni disputate con la Pallacanestro Roseto Di Emidio ha giocato complessivamente 78 partite segnando in media 7,3 punti e distribuendo 3,3 assist.

Queste le sue prime parole dopo la riconferma.

“Ringrazio innanzitutto società e staff per la fiducia in quello che sarà il mio terzo anno in fila nella città in cui sono nato e vivo e, soprattutto, sono diventato un giocatore. Nonostante la delusione delle due finali perse riparto con grande entusiasmo, carico e pronto per fare ancora meglio. Non vedo l’ora di cominciare questa nuova avventura consapevole che avremo una squadra rinnovata e gioco forza diversa da quella della scorsa stagione, ma anche che l’obiettivo dovrà essere lo stesso: arrivare fino in fondo ma con un epilogo diverso.”

Uff.Stampa Pall.Roseto