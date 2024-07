SERIE B UFFICIALE – Diego Jordan Lucas firma con Sant’Antimo

Arriva da Caserta il nuovo playmaker della PSA. La società è infatti lieta di ufficializzare l’accordo raggiunto con Diego Jordan Lucas, esterno classe 1996 che ha indossato il bianconero della Juve nelle ultime due stagioni. 178 cm di muscoli e garretti esplosivi, Diego è nato a San Vito in Tagliamento da papà americano e mamma italiana, ed ha approcciato il basket sin da bambino nel Rorai prima di passare al Sistema Pordenone con cui ha esordito giovanissimo in DNB. Quindi il viaggio oltreoceano e l’esperienza a stelle e strisce prima all’Allan Hancock College in California, e poi alla University of Saint Mary, in Kansas, dove ha completato gli studi e giocato contestualmente nella Western State Conference-North Division della NAIA chiudendo a 9.5 punti, 1.8 rimbalzi e 1.7 assist di media. Nel 2022 il ritorno in Italia e precisamente a Caserta, dove da playmaker titolare è protagonista dell’ottima stagione della Juve che chiude al quinto posto nel Girone D dopo un estenuante duello testa a testa con Sant’Antimo. Per lui in 33 gare giocate ci sono 12.5 punti, 3 assist e 2.8 rimbalzi che gli valgono la conferma. Nella stagione 2023-24, quella da poco conclusa, non riesce a ripetere le prestazioni dell’anno prima finendo travolto dalla difficile annata casertana culminata con la retrocessione. Per lui, spesso utilizzato da guardia, alla fine ci sono 7.3 punti (38% dall’arco) e 2.3 assist in poco più di 20’ in campo.

Diego Lucas Jordan – “Sono davvero contento per questa nuova avventura a Sant’Antimo, dopo l’ultima difficile stagione a Caserta avevo tanta voglia di voltar pagina e di rimettermi in gioco per dimostrare di essere competitivo a questi livelli. Ho parlato con coach Gandini, mi ha spiegato la sua idea di basket fatto di aggressività e velocità, e mi ha conquistato, se c’è da correre io mi esalto, è la pallacanestro in cui credo di potermi esprimere meglio. Ho tante motivazioni e sono davvero carico”.

Marco Gandini, coach PSA – “Lucas è un ragazzo che ha fatto molto bene due anni fa a Caserta e che l’anno scorso è stato un po’ sacrificato nella stagione difficile della Juve. Giocherà da playmaker, che è il suo ruolo naturale, e credo che abbia qualità importanti e che sia il giocatore ideale per quella che è l’idea di gioco che vogliamo proporre l’anno prossimo, con una squadra che dovrà aggredire in difesa e che dovrà correre e tenere i ritmi alti in attacco”.



