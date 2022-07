SERIE B UFFICIALE – Diego Lucas è un nuovo giocatore di Caserta

Proviene dall’University of Saint Mary, università americana con sede in Leavenworth, Kansas, il nuovo giocatore della Ble Juvecaserta. Si tratta della guardia/ play Diego Lucas. Nato a San Vito di Tagliamento (PN) l’11 dicembre 1996, ha iniziato a giocare a basket nelle fila della formazione pordenonese del Rorai prima di debuttare, da junior, in DNB nel Sistema Pordenone. Dopo aver frequentato l’Allan Hancock College, in California, partecipando al campionato Junior College nel periodo 2017/2019, è stato ammesso all’University of Saint Mary dove quest’anno si è laureato in sicurezza informatica. È stato uno dei punti fermi dello starting five della sua Università con cui ha disputato il campionato di categoria nelle ultime due stagioni cestistiche. Nella sua carriera la partecipazione, in Italia, a due finali nazionali giovanili e, negli Stati uniti, a quella della Western State Conference North Division.

Uff.Stampa JuveCaserta