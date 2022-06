SERIE B UFFICIALE – Dimitri Klyuchnyk rinnova con Ozzano

La Società New Flying Balls è lieta di comunicare di aver raggiunto l’accordo con l’atleta Dimitri Klyuchnyk per il rinnovo del contratto per la stagione sportiva 2022/2023.

Dopo l’ottima stagione appena trascorsa, il “lungo” di origini ucraine indosserà così la canotta Sinermatic per la terza stagione, la seconda consecutiva dopo la prima parentesi targata 2018/2019.

“Restare ad Ozzano non è stata una decisione difficile” – ammette il pivot nativo di Leopoli, che ad oggi vanta 59 partite disputate in biancorosso e 770 punti realizzati. “Qui mi sono sempre trovato molto bene e ormai posso dire di sentirmi a casa. Inoltre qui ad Ozzano c’è una Società che fa sembrare tutto più facile, e si crea un ottimo rapporto anche con la dirigenza. Poi c’è uno staff tecnico di primissimo livello, e uno staff medico impeccabile” – prosegue Klyuchnyk. “Ho deciso di rimanere senza aspettare altre offerte, e spero che anche tanti dei miei compagni di squadra facciano la stessa scelta per continuare a migliorare quello che di buono è stato fatto nella passata stagione”.

E sull’annata appena conclusa Dimitri puntualizza: “Resta il rammarico di non aver fatto i play-off, dobbiamo semplicemente cercare di essere più concreti e lucidi in certi momenti. Siamo sulla strada giusta per fare bene, insomma “trust in the process””.

Sul prossimo campionato e con le formule nuove in via di definizione, Klyuchnyk espone il suo pensiero: “La nuova riforma è ancora da chiarire ed è tuttora in evoluzione, ma secondo me non cambierà di troppo i roster delle squadre della Serie B. Secondo me il livello sarà ancora alto perché nessuno vorrà ritornare a fare campionati regionali o simili”.

Ultima doverosa battuta del lungo ucraino, è per il pubblico ozzanese. “Siccome il campionato sarà tosto spero di vedere sempre tanta gente al palazzetto. Quest’anno i tifosi sono stati stupendi e si è creato un bellissimo feeling con tutto il palazzetto. Speriamo di continuare così”.

