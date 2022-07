SERIE B UFFICIALE – Diomede firma con Ruvo di Puglia

Manuel Diomede è un nuovo giocatore della Tecnoswitch.



Il play-guardia campano è del 1990, alto 190 cm, e arriva dal Cus Jonico Taranto con cui ha disputato quasi due stagioni. Nello scorso campionato, con i tarantini, ha sigillato 12.5 punti di media a partita con l’82% ai liberi, il 59% dal pitturato e il 37% dai tre punti.

Diomede, nato a Benevento il 1 gennaio 1990, ha mosso i primi passi nella pallacanestro con la Sant’Agnese Basket. All’età di sedici anni è entrato nel prestigioso settore giovanile della Virtus Siena. In Toscana ha debuttato in prima squadra nell’allora DNA e nell’estate del 2008 ha conquistato il miglior quintetto delle Finali Nazionali Juniores.



Nel 2008/09 ha giocato in serie B Dilettanti con Montevarchi e ha conquistato la convocazione in Nazionale Under 20. La stagione successiva è tornato a Siena in A Dilettanti. A inizio 2011 si è trasferito a Chieti, dove ha vinto il campionato di DNB per esordire in A2 Silver l’anno dopo. Nel 2014 ha giocato in serie C a Ortona con cui ha vinto la promozione in serie B. Esperienza nel basket proseguita ad alti livelli con le casacche di Montegranaro, Bisceglie, Salerno (per due stagioni), Real Sebastiani Rieti e Taranto. Coach Federico Campanella lo conosce molto bene e lo ha voluto fortemente assieme alla società che crede molto nelle sue qualità



Uff.Stampa Talos Ruvo di Puglia