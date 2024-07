SERIE B UFFICIALE – Domenico D’Argenzio torna a Caserta

È un ritorno a casa per il primo volto nuovo della Paperdi Juvecaserta 2024/2025: si tratta della guardia play Domenico D’Argenzio, cresciuto cestisticamente nelle giovanili del club bianconero e passato poi alla Luiss Roma, con cui ha disputato gli ultimi cinque campionati. Nato a Piedimonte Matese (CE) il 21/03/2001ha esordito in serie B nella stagione 2019/2020 proprio con la Decò Juvecaserta. L’anno successivo è stato ammesso alla Luiss nelle cui fila ha disputato quattro campionati di serie B culminati nella promozione in Lega2 nella stagione 2022/2023. Unica eccezione, in questo quadriennio, i playoff per la promozione disputati con la maglia del Rimini, cui è stato aggregato dopo la conclusione della stagione con la Luiss. Lo scorso campionato, in Legadue, ha disputato 38 gare con una media di 6,5 punti a partita.

«Il ritorno di Mimmo D’Argenzio nella sua società di origine – sottolinea il presidente Francesco Farinaro – non può che rallegrarci conoscendo il vincolo di affetto che lo ha sempre legato alla maglia bianconera. Siamo stati, perciò, oltremodo soddisfatti del suo assenso alla nostra proposta, ben conoscendo il suo valore tecnico, ma anche il suo legame con la nostra città e con il basket casertano. E proprio la sua casertanità costituisce per noi un valore aggiunto, stante la nostra volontà di rilanciare anche la qualità della scuola cestistica della nostra città».

Coach Damano Cagnazzo evidenzia che Domenico «è un giocatore che per caratteristiche si sposa perfettamente con il nostro progetto tecnico. Viene da anni di esperienza ad alto livello e avrà extra motivazioni nel dimostrare tutto il suo valore giocando per la sua città; sono stato colpito dal suo entusiasmo e sono molto contento che abbia accettato la nostra proposta».

Compiacimento anche dal direttore generale Antonio Mirenghi: ” Siamo davvero soddisfatti di accogliere un giocatore come Domenico, che, oltre alle sue grandi qualità, rappresenterà l’anima casertana della nostra squadra. Nonostante sia un giocatore ancora giovane, D’Argenzio ha accumulato un’esperienza importante nella sua carriera, ha vinto il campionato con la Luiss Roma ed è stato protagonista anche in Serie A2. Siamo contenti di potergli dare il bentornato a casa“

—

Ufficio stampa Paperdi Juvecaserta 2021