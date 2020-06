SERIE B UFFICIALE – Dopo 13 anni finisce il binomio Gessi Valsesia

Quella fra Valsesia Basket e Gessi è stata una stupenda storia d’amore. Ora però le strade si dividono. Dopo 13 anni di proficua collaborazione, l’azienda valsesiana non sarà più main sponsor della squadra. L’annuncio ufficiale è arrivato in una nota congiunta nella quale si ripercorrono questi 13 anni straordinari che hanno visto il Valsesia Basket scalare le graduatorie nazionali dalla serie D alla semifinale per la promozione in A2.

Un rapporto di sponsorizzazione importante – che ha sfiorato il milione di euro – caratterizzato da massima serietà e da attenzione ai dettagli, che ha portato grandi soddisfazioni reciproche, sia dal punto di vista strettamente sportivo, che da quello delle ricadute sul territorio. Il binomio Valsesia Basket e Gessi ha attratto interesse a livello nazionale per la crescita esponenziale della prima squadra e per le modalità con cui questa è avvenuta, valorizzando il settore giovanile e i talenti che si sono affermati rappresentando il territorio, con la serietà riconosciuta a tutti i livelli ed in tutte le situazioni, con un’immagine trasparente e di qualità che si è accresciuta e consolidata nel tempo.

“Valsesia Basket tutta – si legge nel comunicato -, a partire dai collaboratori per arrivare ai presidenti che si sono susseguiti in questi anni, ringrazia il main sponsor per il prezioso ed indispensabile affiancamento che le ha offerto in queste stagioni al fine di poter crescere sportivamente e migliorarsi come società attiva sul territorio”.

Dello stesso tenore le parole della Gessi SPA: “Abbiamo intrapreso questo percorso per dare un contributo al territorio al quale, come tutti sanno, siamo legatissimi e per essere vicini alle nuove generazioni a cui è affidato il compito di costruire un futuro migliore. La collaborazione con Valsesia Basket è nata anche per trasmettere, grazie a un’attività sportiva che li ha interpretati correttamente, i nostri valori aziendali e familiari. Ci piace essere d’esempio in tutto ciò che entra a fare parte del nostro mondo e porta, come in questo caso, il nostro nome. Quelli passati con Valsesia Basket sono stati anni ricchi di grandi soddisfazioni, anni in cui l’azienda – sempre legata e riconoscente alla propria terra – ha svolto questa collaborazione con grande passione. Oggi però crediamo sia arrivato il momento di lasciare spazio ad altre realtà imprenditoriali. Continueremo comunque ad essere vicini al territorio sostenendo diverse attività sociali, sportive e come sponsor minore del Valsesia Basket.

Impossibile a questo punto non abbandonarsi a quei ricordi che rimarranno indelebili nella storia del Valsesia Basket, della Gessi e di migliaia di tifosi: partite memorabili su parquet storici come quelli di Siena e Varese, prestazioni eccezionali a Cecina e Vicenza che hanno portato la squadra per due volte in semifinale per la promozione in A2 contro Forlì e Firenze, trasferte in terra siciliana, epiche sfide in un rovente PalaLoroPiana di Borgosesia. E poi tanti riconoscimenti giunti dal CONI e dagli enti comunali, provinciali e regionali per l’attività sportiva dilettantistica svolta . Ci sono stati anche stimolanti incontri in azienda e momenti di aggregazione e festa, compresa la partecipazione all’Alpaà di Varallo con il grande successo del Chiringuito Valsesia (frutto della collaborazione tra basket e pallavolo, sempre targato Gessi).

“Ricordi fantastici – conclude il comunicato congiunto – che hanno caratterizzato questi 13 anni, vissuti con quelle caratteristiche di serietà, impegno, dedizione, genuinità a cui il rapporto di collaborazione ha sempre voluto tendere”.