SERIE B UFFICIALE – Dordei lascia Ozzano

La Società New Flying Balls s.s.d. a r.l. e il proprio giocatore Luigi Dordei, in accordo tra loro, comunicano l’interruzione del rapporto contrattuale da qui al termine di questa annata sportiva.

Ancora una volta la Società vuole ringraziare “Gigi” per la serietà e l’attaccamento dimostrato, e per averci onorato del suo apporto dentro e fuori dal campo in questi anni trascorsi ad Ozzano, periodo in cui ha accompagnato la nostra squadra ai massimi risultati della sua quarantennale storia.

